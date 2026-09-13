Gen-Z के दिलों पर छाई Krishnavataram, नवरात्रि में री-रिलीज होगी फिल्म, मेकर्स ने 'पार्ट 2' की रिलीज डेट का खोला राज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल के समय में भारतीय सिनेमा में भक्ति-भाव वाली फिल्मों ने काफी ध्यान खींचा है। इस साल रिलीज हुई 'कृष्णावतारम' को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला था और इसीलिए फ्रैंचाइजी के मेकर्स भी इसे आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट (हृदयम)' (Krishanavataram: Part 1) 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशिनी कृष्णन ने रुक्मिणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी।

विदेशों में रिलीज होगी कृष्णावतारम् टीम पहली फिल्म की पहुंच को और बढ़ाने पर भी काम कर रही है। साजन राज कुरुप ने बताया कि इस साल अक्टूबर में विदेशी दर्शकों के लिए फिल्म के पहले भाग का इंग्लिश वर्शन रिलीज किया जाएगा। नवरात्रि के दौरान यह फिल्म फिर से सिनेमाघरों में आएगी; इसमें हिंदी वर्शन के साथ-साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में डब किए गए वर्शन भी दिखाए जाएंगे।

री-रिलीज होगी फिल्म पहली फिल्म को दोबारा थिएटर में लाने का फैसला मेकर्स की इसके डिजिटल भविष्य को लेकर अपनाई गई रणनीति से भी जुड़ा है। कुरुप ने कहा, 'हमने सोच-समझकर OTT/सैटेलाइट राइट्स अपने पास रखने का फैसला किया है'। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि थिएटर में दोबारा रिलीज होने पर फिल्म को नए दर्शक मिल सकते हैं।

जेन -जी के दिलों में बनाई जगह कुरुप ने युवा दर्शकों के बीच इस फ्रैंचाइजी की लोकप्रियता का भी जिक्र किया और बताया कि मेकर्स इसका दायरा क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। यहां तक कि मेरी 16 साल की बेटी भी उन्हें बहुत पसंद करती है और उसे इस बात पर गर्व है कि मैंने उन पर आधारित फिल्में बनाने का फ़ैसला किया। अगर 'जेन ज़ी' (Gen Z) ऐसा कहती है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई है। लेकिन रुकिए, हम यहीं नहीं रुक रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे'।