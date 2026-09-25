'नीम करोली' के बाद पर्दे पर दिखेगी राजस्थान के 'बाबा रामदेव पीर' की कहानी, 'Krishna Avatar' की रिलीज पर अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीब करौरी बाबा (Neeb Karori Baba) या नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) पर आधारित फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की सफलता के बाद अब एक और 'बाबा' की कहानी पर्दे पर दिखाई जानी है।

जिस तरह नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है, उसी तरह राजस्थान के लोक देवता और संत थे जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह संत हैं श्री रामदेव पीर (Shri Ramdev Pir)। जिन्हें सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम भी पूजते हैं।

बाबा रामदेव पीर का पहला पोस्टर आउट अब श्री रामदेव पीर (Baba Ramdev Pir) पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस फिल्म को लेकर जानकारी साझा की है। इस फिल्म को त्रिशा स्टूडियोज के बैनर तले तिलोक कोठारी बना रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आया है जिसमें कास्ट का चेहरा रिवील नहीं किया गया है लेकिन लुक कृष्ण जैसा है।