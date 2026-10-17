Hanuman Ansh के बाद पर्दे पर दिखेगी 'करणी माता' की कहानी, नवरात्रि पर Karnika फिल्म का हुआ ऐलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा पर आधारित डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की सफलता के बाद कई डिवोशनल फिल्मों का ऐलान हुआ। अब बड़े पर्दे पर करणी माता (Karni Mata) की भी कहानी दिखाई जाएगी।

शरद नवरात्रि (Sharad Navratri) के मौके पर करणी माता पर आधारित फिल्म 'कर्णिका' (Karnika) की अनाउंसमेंट की गई है। यह फिल्म कब सिनेमाघरों में आएगी, इसका खुलासा भी हो गया है। साथ ही फिल्म की पहली झलक भी दिखाई गई है।

करणी माता पर बनी फिल्म का ऐलान 17 अक्टूबर को करणी माता के 639वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भूषण कुमार की टी-सीरीज और राज शांडिल्य की कथावाचक फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म 'कर्णिका' की घोषणा की है। यह ऐलान शरद नवरात्रि के पावन दिनों में की गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। नवरात्रि के सातवें दिन करणी माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है।