करिश्मा कपूर ने शेयर की अपनी अब तक की सबसे बोल्ड तस्वीर, बैकग्राउंड में दिखा कुछ ऐसा टिकी लोगों की नजरें!

नई दिल्ली, जेएनएन। Karishma Kapoor Wearing Bikini At The Age Of 48: 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि खूबसूरती के चलते भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। आज भी फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। अपने करियर में करिश्मा ने कई हिट फिल्में दी हैं।

आज भले ही वह एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन अक्सर वह किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। इसी बीच करिश्मा की एक बेहद बोल्ड तस्वीर उनके फैंस को हैरान कर रही है। इस तस्वीर को लेकर वह फिर से सुर्खियों में आ गई हैं।

बोल्ड तस्वीर को लेकर चर्चा में आईं करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर ने 48 की उम्र में अपने इंस्टाग्राम पर बोल्ड तस्वीर शेयर कर फैंस के होश उड़ा दिए हैं। करिश्मा कपूर ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह ब्लू एंड ब्लैक बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में करिश्मा बीच साइड पर दिख रही हैं। फोटो में आप देख सकते हैं कि वह सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है। फोटो को देखकर पता चल रहा है कि करिश्मा इस दिनों कहीं पर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं।

बैकग्राउंड में कैप्चर हुआ कुछ खास

करिश्मा कपूर की इस तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है। फोटो में करिश्मा की बोल्डनेस तो चर्चा का एक विशेष है ही इसके अलावा इस तस्वीर में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस तस्वीर में करिश्मा जब सेल्फी ले रहीं थीं तो उनके पीछे झूले पर कोई कैप्चर हो गया। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की बहन करीना कपूर हैं, जो झूले में लेट कर मोबाइल देखती नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, 'बहन स्क्रॉल कर रही है, जबकि पोटिंग...।' इस तस्वीर पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं।