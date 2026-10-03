'मजेदार, लाजवाब...' Drishyam 3 के मुरीद हुए करण जौहर, Ajay Devgn और जयदीप अहलावत की तारीफों के गढ़े पुल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' जबरदस्त चर्चा के साथ रिलीज हुई है। फिल्म में अजय देवगन और जयदीप अहलावत के बीच की टक्कर इसकी सबसे बड़ी खासियत बनकर उभरी है। इस पॉपुलर फ्रैंचाइज़ी का यह नया चैप्टर विजय सलगांवकर को एक आखिरी लड़ाई के लिए वापस लाता है। जिसमें उनका सामना अहलावत के किरदार राजवीर सिंह तोमर से होता है।

करण जौहर ने की 'दृश्यम 3' की तारीफ फिल्म को मिल रहे प्यार और तारीफों के बीच, फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में इस पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने डायरेक्टर अभिषेक पाठक की तारीफ की और अजय देवगन (Ajay Devgn) व जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) के काम को सराहा साथ ही फिल्म को मजेदार बताया।

क्रिटीक्स और दर्शकों से मिली फिल्म को सराहना फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, खासकर इसकी दिलचस्प कहानी और अजय देवगन व जयदीप अहलावत की एक्टिंग के लिए। सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 66.75 करोड़ रुपये की धांसू ओपनिंग की है वहीं दुनियाभर में इसने पहले दिन 95.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।