Kangana Ranaut के बिना बनेगी Tanu Weds Manu 3, नई कास्ट के साथ नया डायरेक्टर; कैसे आगे बढ़ेगी कहानी?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जून में जब कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और आर.माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु की तीसरी फ्रेंचाइजी बनने की खबर सामने आई थी, तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुद आनंद एल राय ने भी कॉमेडी फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को लेकर हिंट दिया था।

कंगना को तनु के रोल में एक बार फिर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में बॉलीवुड क्वीन नजर ही नहीं आएंगी। कंगना रनौत के बिना 'तनु वेड्स मनु 3' (Tanu Weds Manu 3) की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, चलिए बताते हैं।

'तनु वेड्स मनु' की फ्रेंचाइजी पर काम हुआ शुरु आनंद एल राय के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'तनु वेड्स मनु' की तीसरी इंस्टॉलमेंट पर काम शुरु हो चुका है। इस फिल्म के तीसरे पार्ट के निर्देशन की कमान मितराक्षा कुमार संभाल रही हैं। मिड डे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, "जहां मेकर्स तनु वेड्स मनु वाली मैडनेस को तीसरी फ्रेंचाइजी में भी कायम रखा जाएगा, तो वहीं किरदार बदल दिए जाएंगे। पुराने कपल से शिफ्ट होकर कहानी नए कैरेक्टर के इर्द-गिर्द घूमेगी। निर्देशक और राइटर पिछले एक साल से मूवी की फ्रेश कहानी पर काम कर रहे हैं।"

कंगना रनौत और आर.माधवन नहीं होंगे हिस्सा इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कंगना रनौत और आर.माधवन जिन्होंने शुरुआती दो इंस्टॉलमेंट में गजब का काम किया है, उनके तीसरे पार्ट में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। फिल्म में बिल्कुल नए सितारे और नई कहानी होगी। हालांकि, कौन-कौन से स्टार्स फिल्म का हिस्सा बनेंगे, मेकर्स ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है।

मितराक्षा कुमार ने ये हिंट दिया कि फिल्म तनु वेड्स मनु 3 में फिल्म की ओरिजनेलिटी से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, बस मूवी के कैरेक्टर्स में बदलाव होगा। निर्देशक ने बातचीत करते हुए कहा, "हम बिल्कुल फ्रेश और यंग स्टारकास्ट के साथ तनु वेड्स मनु 3 में उसी मैडनेस के साथ लौट रहे हैं।"