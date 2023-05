The Kerala Story को कमल हासन ने बताया 'प्रोपेगेंडा' फिल्म, कहा- सच्ची कहानी लिखने से बात पूरी नहीं होती

नई दिल्ली, जेएनएन। Kamal Haasan On The Kerala Story: कमल हासन ने हाल ही में द केरल स्टोरी पर बात की है। उन्होंने कहा कि यह सच्ची कहानी नहीं है। इस फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹200 करोड़ से अधिक का व्यापार कर लिया है। यह फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज से ही विवादों में है।

फिल्म में आईएसआईएस के द्वारा भारत में फैलाए जा रहे आतंकवाद को विस्तार से दिखाया गया है। तब अबू धाबी में मीडिया से बातचीत करते हुए कमल हासन ने कहा है कि फिल्म के नाम के नीचे ट्रू स्टोरी लिख देने से किसी को भी यह विश्वास नहीं दिला सकते कि इस फिल्म की कहानी सच्ची है।

कमल हासन ने द केरल स्टोरी पर अपना मत रखते हुए कहा है,

गौरतलब है कि द केरल स्टोरी का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी की अहम भूमिका है।

सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद वहां से बैन हटाया गया है। इसके बावजूद यह फिल्म केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अभी भी नहीं दिखाई जा रही है। कई लोगों ने फिल्म का समर्थन भी किया था। इसमें कंगना रनोट, राम गोपाल वर्मा और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग शामिल हैं। इसके पहले, फिल्म की एक्ट्रेस सोनिया बलानी ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। सोनिया बलानी ने कहा है,

कमल हासन एक अभिनेता के साथ-साथ नेता भी हैं। उनकी पार्टी की विचारधारा के अनुसार यह फिल्म मेल नहीं खाती। इसके चलते उनके बयानों में इस फिल्म का विरोध नजर आता है।

#WATCH | Abu Dhabi | "I told you, it's propagandist films that I am against. It's not enough if you write 'true story' just at the bottom as a logo. It has to really be true and that is not true," says actor and politician Kamal Haasan on #TheKeralaStory pic.twitter.com/VSydksg1Z3— ANI (@ANI) May 27, 2023