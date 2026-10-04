Jr NTR की 'ड्रैगन' की रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने कंफर्म की तारीख; कब रिलीज होगी एक्शन फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जूनियर NTR और KGF फेम प्रशांत नील की आने वाली फिल्म 'ड्रैगन' में देरी की खबरों के बीच यह फिल्म काफी चर्चा में है। हालांकि, मेकर्स ने अब कन्फर्म किया है कि मोस्ट अवेटेड फिल्म पहले की गई घोषणा के अनुसार के अनुसार ही होगी।

फिल्म में हो रही देरी पर क्या बोले मेकर्स? 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' के प्री-रिलीज इवेंट में बोलते हुए, माइथ्री मूवी मेकर्स के प्रोड्यूसर रवि शंकर येलामंचिली ने देरी की अफवाहों को खारिज कर दिया। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार उन्होंने दोहराया कि 'ड्रैगन' (Dragon) पहले बताई गई रिलीज डेट पर ही आएगी। यानी फिल्म घोषणा के अनुसार 11 जून, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस रुकावट के बावजूद, प्रोडक्शन शेड्यूल योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जब तक जूनियर NTR ठीक हो रहे हैं, प्रशांत नील उन हिस्सों की शूटिंग कर रहे हैं जिनमें एक्टर शामिल नहीं हैं। ये सीक्वेंस पहले से ही नियोजित शेड्यूल का हिस्सा थे और NTR के सेट पर लौटने से पहले इनके पूरे होने की उम्मीद है।

शूटिंग पर कब लौटेंगे एनटीआर? जब एक्टर सेट पर वापस आएंगे, तो उनके हिस्से की शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। खबर है कि मेकर्स इस साल के आखिर तक शूटिंग पूरी करना चाहते हैं, ताकि टीम को एडिटिंग और फिल्म के बड़े पोस्ट-प्रोडक्शन काम के लिए काफी समय मिल सके।

ड्रैगन की के बारे में प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही 'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर (Jr NTR) लीड रोल में हैं। वहीं रुक्मिणी वसंत, NTR के अपोजिट फीमेल लीड रोल निभाएंगी। यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में उनकी पहली फिल्म होगी।