एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शाह रुख खान के साथ फिल्म जोश में दिखे अभिनेता शरद कपूर पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बीते दिनों अभिनेता ने अपने बिगड़े स्वास्थ के बीच आर्थिक मदद और बॉलीवुड से काम की गुहार लगाई थी।

जिसके बाद शरद कपूर की मदद के लिए सोनू सूद सामने आए। हालांकि, अभिनेता का दावा है कि मदद के नाम पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और वीडियो बनाने के बाद उनके हाथों से पैसा वापस ले लिया।

टूटे दिल से अभिनेता बोले- 'अब नहीं मिलूंगा' मंगलवार को अभिनेता शरद कपूर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि कुछ लोग उनके पास मदद के नाम पर पैसे देने आए। हालांकि, वह अपना वीडियो बनाकर पैसे वापिस ले लेते हैं। इस घटना से परेशान होकर अभिनेता ने कहा कि वह अब किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। शरद कपूर ने हाथ जोड़कर कहा, "मैं फिल्म इंडस्ट्री, फैंस और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे मेरे चार बेजुबान बच्चे शेल्टर में हैं। वहां पर जितने भी हैं अब सब मेरे ही बच्चे हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसकी वजह से बिना बोले मेरी आंख से आंसू आ जाते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई गलत चीजें दिखाई जा रही हैं कि हाथ में पैसा दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।"

View this post on Instagram A post shared by Bezubaan Public Welfare Trust (@official_bezubaantrust) मुझे कोई जरूरत होगी तो डायरेक्ट मैसेज करिए लोगों की दिखावे वाली हरकतों पर आगे बात करते हुए शरद कपूर ने आगे कहा, "मैंने मना किया तो बोलते हैं आप पकड़िए तो सही एक बार,तो मैंने ये बोला कि ये क्या बद्तमीजी होती है। ऐसे लोग को मैं क्या बोलूं। मुझे कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे या हेमा से डायरेक्ट फोन करें।" शरद कपूर की दोस्त और बेजुबान ट्रस्ट की फाउंडर हेमा चौधरी ने भी लोगों से ये अपील की कि वे अभिनेता को वीडियो या फिर डोनेशन से जुड़ी रील्स बनाने के लिए अप्रोच न करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन सभी चीजों से अधिक इस वक्त शरद को मेडिकल देखभाल और प्राइवेसी की जरूरत है।

शरद कपूर के नाम पर चला रहे हैं फेक फंडरेजिंग अकाउंट शरद कपूर की रील्स के अलावा बेजुबान ट्रस्ट ने इंस्टाग्राम पर एक अलग क्लेरिफिकेशन पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को वॉर्निंग दी कि शरद कपूर और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कई फंडरेजिंग अकाउंट बनाकर पैसा ठगा जा रहा है। उन्होंने लिखा, "हम शरद कपूर के किसी भी अकाउंट से जुड़े हुए नहीं है। ये सभी के सभी फेक हैं। कोई भी विश्वास करके इन्हें डोनेशन के नाम पर पैसा न दें।