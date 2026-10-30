गोविंदा के बेटे से जुड़ा जॉनी लीवर की बेटी का नाम, अब Jamie Lever ने खुद बताई पूरी सच्चाई

दीपेश पांडेय, मुंबई: अभिनेता गोविंदा और जॉनी लिवर ने एक साथ 35 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। अब गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म हीरो की हीरोइन से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ जॉनी लिवर की बेटी, कामेडियन और अभिनेत्री जैमी लिवर भी अहम भूमिका में हैं।

गोविंदा और जॉनी की जोड़ी पर बोलीं जैमी गोविंदा और जॉनी की लोकप्रिय जोड़ी के बाद दोनों के बच्चों की जोड़ी पर जैमी कहती हैं, ‘गोविंदा जी और डैडी की जोड़ी को लोगों ने कई वर्षों तक बहुत प्यार दिया है। वही इस फिल्म में जब दोनों के बच्चे यानी यश और मैं एक साथ फिल्म में नजर आएंगे, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। इस फिल्म के लिए सभी ने बहुत मेहनत की है।

यश के साथ नाम जुड़ने पर बोलीं जैमी इस फिल्म की रिलीज से पहले ही हाल ही में जैमी का नाम यशवर्धन के साथ जोड़ते हुए यह अफवाहें भी आई कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। ऐसे में जैमी को स्वयं सामने आकर मामले को स्पष्ट करना पड़ा और उन्होंने यशवर्धन को अपने भाई की तरह बताया। इस मामले पर जैमी कहती हैं- मेरे पूरे परिवार ने कभी कोई विवादस्पद चीजें नहीं कही है। हमने पेशेवर तरीके से अपना काम किया है और हमेशा उसी के बारे में बातें की है।

फिर पता नहीं क्यों हमारे बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई। दुख तो इस बात का है कि हमारे कुछ रिश्तेदार और परिवार से जुड़े लोग भी हमसे फोन करके पूछने लगे कि अरे ऐसा हो रहा है क्या, हमको बताया भी नहीं। अफवाहें इस तरह फैल गई थी कि हमारे परिवार को भी प्रभावित करने लगी थी।

पहले तो कुछ एक वीडियो देखकर हमें हंसी आ रही थी, फिर एक समय के बाद लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर डैड ने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मेरे कानों तक भी पहुंच रही है। इसी कारण से मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ा।’