Exclusive: 10वीं में देखा था हीरोइन बनने का सपना, नहीं था कोई आइडिया; Adah Sharma ने खोले दिल के राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लोकप्रिय फेस्टिवल यानी जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 (JFF Mumbai 202 के मुंबई संस्करण का आगाज आज 28 अक्टूबर से हो गया है। जेएफएफ दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा फिल्म मेला है, जो एक शहर से दूसरे शहर घूमता है। अब इसका कारवां मायानगरी आ पहुंचा है और फिल्म महोत्सव के पहले दिन सिनेमा जगत के तमाम सितारों का जमावड़ा भी यहां देखने को मिला है।

इस दौरान हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अदा शर्मा (Adah Sharma) ने जागरण फिल्म फेस्टिवल मुंबई एडिशन के पहले दिन बतौर गेस्ट मौजूद रहीं। इस दौरान अदा ने अपने सिनेमाई सफर और अन्य कई पहलुओं पर खुलकर बात की है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल मुंबई में अदा शर्मा हर साल की तरह इस बार भी जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन मुंबई एडिशन के साथ होना है। इसे खास बनाने के लिए जागरण समूह की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। इस समारोह के पहले दिन अभिनेत्री अदा शर्मा की मौजूदगी ने इसमें चार चांद लगाए। इस दौरान अदा ने कई मामले पर अपनी राय रखते हुए बताया है-

फिल्म करियर को लेकर बोलीं अदा जागरण फिल्म फेस्टिवल मुंबई के दौरान अदा शर्मा के इंटरव्यू के दौरान उनसे फिल्मों में करियर बनाने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा है- पहले से ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की तो ये ठान लिया था कि सिनेमा जगत में करियर बनाऊंगी। हालांकि, एक्टिंग का थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन बाकी किसी भी चीज के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थीं। सब कुछ मैंने यहीं आकर ही सीखा है।