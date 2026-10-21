JFF Mumbai 2026: मुंबई में होगा सिनेमा का महाकुंभ, 28 अक्टूबर से जागरण फिल्म फेस्टिवल का नया आगाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय और बड़े समारोह जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) 2026 का कारवां अब मायानगरी यानी मुंबई की तरफ चला पड़ा। जागरण फिल्म फेस्टिवल के मुंबई संस्करण को लेकर सिनेप्रेमियों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है।

जेएफएफ मुंबई में इस बार 500 से अधिक फिल्मों के आवेदान प्राप्त हुए थे, जिनमें से 130 बेहतरीन फिल्मों का चयन हुआ और समारोह में प्रदर्शन किया जाएगा। आइए इस लेख में जानते हैं कि जागरण फिल्म महोत्सव मुंबई में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है।

28 अक्टूबर से शुरू होगा जेएफएफ मुंबई जागरण फिल्म फेस्टिवल सालों से कला, संस्कृति और कहानी कहने की अनूठी कला प्रस्तुत करने का बड़ा मंच है। इतना ही नहीं इस फिल्म समारोह का मकसद फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और सिनेमाप्रेमियों को एक साथ जोड़े हुए रखना है। मुंबई में होने वाला जेएफएफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होने जा रही है। फिल्म महोत्सव का शेड्यूल इस प्रकार है-

कुल प्राप्त फिल्में: 500 से अधिक

स्क्रीन की जाने वाली कुल फिल्में (JFF 2026 - मुंबई): 130

भारतीय फीचर फिल्में - 33

भारतीय लघु फिल्में (शॉर्ट्स) - 51

भारतीय डॉक्यूमेंट्री - 11

अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्में - 12

अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्में (शॉर्ट्स) - 17

अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री - 6 25 से अधिक देशों ने लिया भाग जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 के अगले संस्करण के लिए 25 से अधिक देशों के सिनेमा जगत ने भाग लिया है, जिनमें 35 से अधिक भाषाओं की फिल्में और डॉक्युमेंट्री शामिल हैं। विस्तार से इम मामले के बारे में जाना जाए तो इसमें इंटरनेशनल लेवल की 20 अलग-अलग भाषाओं की फिल्में और 15 भारतीय भाषाओं के सिनेमा का सार मौजूद है।