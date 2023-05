नई दिल्ली, जेएनएन। अपकमिंग फिल्म 'जवान' को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। शाह रुख खान को लीड रोल में लेते हुए बनी इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्ट करेंगे, जो कि सात सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच जवान के डायरेक्टर ने अपने बेबी बॉय की एक झलक दिखाते हुए उसका क्या नाम रखा है, इसका खुलासा कर दिया है।

एटली कुमार और उनकी पत्नी प्रिया इस साल जनवरी में एक बेटे के पिता बने। हालांकि, फैंस को अभी तक उनके बच्चे का नाम नहीं पता था, और आखिरकार उनके इंतजार को खत्म करते हुए, डायरेक्टर ने बेटे का नाम बता ही दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वाइफ और बेटे के साथ फोटो शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हां इसका नाम मीर है। अपने लिटिल एंजल का नाम बताकर हमें खुशी हो रही है। #meer #babyboy'

हालांकि, एटली ने बेटे का नाम तो बता दिया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया। डायरेक्टर के पोस्ट पर सामंथा रुथ प्रभु सहित कई सितारों ने बधाई भरे संदेश दिए। बता दें कि एटली और प्रिया इस साल 31 जनवरी को मीर के पेरेंट्स बने। तब से लेकर अब तक उन्होंने बेटे से जुड़ी कोई पोस्ट शेयर नहीं की। अब जब फैंस को उनके बेटे का नाम पता चल गया है, तो कपल के लिए बधाई भरे संदेश आने शुरू हो गए हैं।

बता दें कि खुद एटली से पहले शाह रुख खान ने उनके बेटे का नाम डिस्क्लोज कर दिया था। शनिवार को आस्क एसआरके सेशन में एक फैन ने उनसे एटली कुमार की एक खासियत के बारे में पूछा, तो जवाब में एसआरके ने कहा कि एटली कुमार बहुत ही डेडिकेटेड और स्मार्ट पर्सन है। उनका एक प्यारा सा बेटा है, जिसका नाम मीर है, और उनकी पत्नी प्रिया उनके लिए अच्छा खाना बनाती हैं।

@Atlee_dir is very dedicated and smart. Also now he has such a lovely baby Meer and Priya feeds me very good food. #Jawan https://t.co/dZiNPOyHtW— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 6, 2023