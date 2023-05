जूनियर NTR के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने दिया बड़ा हिंट, 'वॉर 2' में दोनों साथ आ सकते हैं नजर

नई दिल्ली, जेएनएन। साउथ फिल्मों के मेगास्टार जूनियर एनटीआर ने ऋतिक रोशन को जन्मदिन की बधाई देने के बाद उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया। इसके बाद कयास लगने तेज हो गए कि जल्द ही जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन बिग बजट फिल्म 'वॉर 2' में दोनों साथ नजर आने वाले हैं। लोगों का अंदाजा यकीन में तब बदल गया जब आरआरआर एक्टर ने ऋतिक को युद्ध भूमि में आमंत्रित किया।

ऋतिक ने ट्विटर पर जूनियर एनटीआर को लिखा, “जन्मदिन मुबारक tarak9999! आपको एक खुशी का दिन और आने वाले साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, युद्धभूमि पर आपका इंतजार कर रहा हूं। आपका दिन सुख और शांति से भरा रहे... जब तक हम मिलें...

Happy Birthday @tarak9999 ! Wishing you a joyous day and an action packed year ahead. Awaiting you on the yuddhabhumi my friend. May your days be full of happiness and peace

जूनियर एनटीआर ने ऋतिक को जवाब देते हुए लिखा, “आपकी प्यारी इच्छा के लिए धन्यवाद सर! मैं आपके प्यार में भीग चुका हूं ... आपको दिन भी गिनना शुरू कर देना चाहिए ... आशा है कि आप यह सोचकर अच्छी नींद लेंगे कि आगे क्या होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप युद्ध भूमि में अच्छी तरह से आराम करें, जल्द ही मिलते हैं!

Thank you sir for your lovely wish!

I’m going to soak in the day today…

You should start counting down the days too… Hope you sleep well thinking about what awaits because I want you well rested at the yuddhabhoomi 💪💣✊ see you soon!— Jr NTR (@tarak9999) May 20, 2023