बुरे फंसे Honey Singh, अभद्र टिप्पणी मामले में चौथी बार मिला समन; लिया जाएगा सख्त लीगल एक्शन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गायक हनी सिंह (Honey Singh) को 9 महीने पुराने विवादित बयान के लिए चौथी बार समन भेजा गया है। तीन बार वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाए थे। अब उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

दरअसल, इसी साल जनवरी महीने में हनी सिंह ने दिल्ली में लाइव कॉन्सर्ट (Honey Singh Live Concert) में एक विवादित बयान दे दिया था। अभद्र भाषा को लेकर उन्हें सिर्फ आलोचना ही नहीं मिली, बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराई गई।

हनी सिंह को मिला चौथी बार समन साइबर पुलिस में दर्ज शिकायत के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने रैपर और सिंगर हनी सिंह को चौथी बार समन भेजा है। 16 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। अगर वह चौथी बार भी पूछताछ के लिए साइबर पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है।

पेश न होने पर लिया जाएगा एक्शन साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर वह अगली तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो अधिकारी उनके खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।