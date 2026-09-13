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Hanuman Ansh की ग्रैंड सक्सेस पर 21 वर्षीय प्रोड्यूसर ने जताई खुशी, बोलीं- 'नीब करोली बाबा का चमत्कार'

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Sun, 13 Sep 2026 05:35 PM (IST)

फिल्म हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता को लेकर 21 वर्षीय निर्माता अनुप्रिया नागर ने खुशी जताई है।

हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

HighLights

  1. हनुमान अंश ने किया कमाल

  2. ऐतिहासक सफलता से चर्चा में मूवी

  3. फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में कामयाबी का एक अनोखा इतिहास फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) द्वारा रचा गया है। महज 2 करोड़ के बजट में बनने वाली नीब करोली बाबा की इस बायोपिक फिल्म ने 200 करोड़ का कारोबार ग्रैंड सक्सेस हासिल की है। इस फिल्म की वजह से 21 वर्षीय फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर का नाम भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अनुप्रिया हनुमान अंश के बजट में अपने योगदान को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही फिल्म की इस अपार सफलता को किसी चमत्कार से कम नहीं बताया है।

हनुमान अंश को लेकर बोलीं निर्माता अनुप्रिया नागर

हाल ही में अपनी फिल्म हनुमान अंश को लेकर अनुप्रिया नागर ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और बताया है कि उन्होंने मूवी के बजट में कितनी भागीदारी दी है। अनुप्रिया ने कहा है- इस फिल्म को सिर्फ मैंने अकेली ने नहीं बल्कि कुल तीन महिलाओं ने प्रोड्यूस किया है और मैं उनमें सबसे छोटी हूं। मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इससे जुड़ी।

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neemkarolibaba

टीम ने मुझे बताया कि फिल्म तो बन गई थी, लेकिन उनके पास पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपनी सारी बचत इस मूवी में लगा दी, क्योंकि मैं इससे भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। यह मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक प्रोजेक्ट है। महाराज जी (नीब करोली बाबा) ने लैरी ब्रिलियंट और स्टीव जॉब्स जैसे कई विदेशियों को प्रेरित किया, लेकिन अभी भीो भारत में बहुत कम लोगों को महाराज जी के बारे में जानकारी है।

मैं चाहती हूं कि लोग उनकी जीवन-कहानी जानें और उनके आश्रम जाए। मैं यहां एक गलतफहमी का स्पष्टीकरण करना चाहूंगी कि पूरी फिल्म मैंने प्रोड्यूस नहीं है। मैंने कुल बजट का सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा दिया था। हां, हमने अपना लगाया हुआ पैसा वापस पा लिया है और फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पूरी टीम का मानना है कि फिल्म का इतना अच्छा प्रदर्शन करना महाराज जी का ही चमत्कार है।

कमाया 100 गुना मुनाफा

फिल्म हनुमान अंश ने 2 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही ये फिल्म 100 गुना मुनाफा कमाकर इस साल की सबसे सफल हिंदी फिल्म भी बन चुकी है।

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