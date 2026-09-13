Hanuman Ansh की ग्रैंड सक्सेस पर 21 वर्षीय प्रोड्यूसर ने जताई खुशी, बोलीं- 'नीब करोली बाबा का चमत्कार'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में कामयाबी का एक अनोखा इतिहास फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) द्वारा रचा गया है। महज 2 करोड़ के बजट में बनने वाली नीब करोली बाबा की इस बायोपिक फिल्म ने 200 करोड़ का कारोबार ग्रैंड सक्सेस हासिल की है। इस फिल्म की वजह से 21 वर्षीय फिल्म निर्माता अनुप्रिया नागर का नाम भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अनुप्रिया हनुमान अंश के बजट में अपने योगदान को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही फिल्म की इस अपार सफलता को किसी चमत्कार से कम नहीं बताया है। हनुमान अंश को लेकर बोलीं निर्माता अनुप्रिया नागर हाल ही में अपनी फिल्म हनुमान अंश को लेकर अनुप्रिया नागर ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और बताया है कि उन्होंने मूवी के बजट में कितनी भागीदारी दी है। अनुप्रिया ने कहा है- इस फिल्म को सिर्फ मैंने अकेली ने नहीं बल्कि कुल तीन महिलाओं ने प्रोड्यूस किया है और मैं उनमें सबसे छोटी हूं। मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इससे जुड़ी।