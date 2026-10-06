शूटिंग शुरू करने के बाद Karan-Arjun से कटा था 'विलेन' का पत्ता, एक गलती की वजह से फिसली थी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक राकेश रोशन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म करण-अर्जुन हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक मूवीज में से एक मानी जाती है। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर करण-अर्जुन को लेकर कई सारे किस्से सिनेमा जगत में मशहूर हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि करण-अर्जुन (Karan-Arjun) से बॉलीवुड एक मशहूर एक्टर का पत्ता शूटिंग शुरू करने के बाद कट गया था। आइए जानते हैं कि वह कलाकार कौन था। करण-अर्जुन का हिस्सा था ये कलाकार फिल्म के 30 साल पूरे होने के खास मौके पर साल 2024 में फिल्म करण-अर्जुन को सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया था। उस दौरान मूवी के प्रमोशन को लेकर राकेश रोशन ने कई मीडिया इंटरव्यूज दिए थे। राकेश सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि करण-अर्जुन में पहले अभिनेता गुलशन ग्रोवर नेगेटिव रोल करने वाले थे, लेकिन वह शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद फिल्म से बाहर हो गए थे।