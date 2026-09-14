बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की धूम, सैफ से लेकर शरवरी तक; इन सेलेब्स के घर पधारे बप्पा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी का फेस्टिव सीजन सोमवार से शुरू हो गया है। हर साल सभी लोग सितंबर के महीने में पड़ने वाले इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं। आम देशवासियों की तरह बॉलीवुड के सेलेब्स भी गणेश चतुर्थी का जश्न धूमधाम से मनाते हैं।

हर बार की तरह इस बार भी हिंदी सिनेमा जगत में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है और तमाम सितारों के घर पर बप्पा को पधारा गया है। आइए जानते हैं कि किन-किन सेलेब्स ने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया है।

इन सेलेब्स के घर आए बप्पा मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस आधार पर मायानगरी के सेलेब्स भी इसमें अपनी भागीदारी देते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए एक स्पेशल ट्वीट शेयर किया है और लिखा है- गणपति बप्पा के आगमन से हर घर में खुशियां और हर दिल में सुकून आए। गणपति बप्पा मोरया।