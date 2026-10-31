राहत इंदौरी ने लिखा था Emraan Hashmi की फिल्म का कल्ट गाना, प्यार में धोखे और पछतावे के दर्द को करता है बयां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राहत इंदौरी की शायरी के करोड़ों लोग दीवाने हैं लेकिन मशहूर शायर ने बॉलीवुड में भी कई बेहतरीन गानों के लिरिक्स लिखे हैं। उन्होंने एक गाना इमरान हाशमी की फिल्म के लिए भी लिखा था। 22 साल पहले लिखा गया यह कल्ट गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं।

राहत इंदौरी ने लिखे थे गाने के लिरिक्स इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म मर्डर (Murder) के गाने 'दिल को हजार बार रोका' (Dil Ko Hazar Bar) के बोल राहत इंदौरी ने लिखे थे। इस गाने को कश्मीरा शाह पर फिल्माया गया था जिसमें उनके कैबरे डांस स्टाइल ने खूब लाइमलाइट बटोरी।

इस गाने में मल्लिका शेरावत और अश्मित पटेल नजर आए थे। इस कल्ट गाने को अलीशा चिनॉय ने गाया था और अनु मलिक ने इसका संगीत दिया था। प्यार में धोखे को लेकर चेतावनी देता है गाना राहत इंदौरी (Rahat Indori) यह गीत प्यार की ऊथल-पुछल भरी प्रकृति (धोखा है प्यार, यार प्यार है धोखा) के बारे में एक चेतावनी के देता है। वहीं कहता है कि दिल हवाओं के झोकों की तरह है, समझने नहीं देता है कि क्या गलत और क्या सही है।

फिल्म की कहानी पर सटीक बैठता है गाना 2004 की बॉलीवुड एरोटिक थ्रिलर 'मर्डर' सिमरन (Mallika Sherawat) की कहानी है, जो बैंकॉक में अपने काम में बहुत व्यस्त रहने वाले पति सुधीर (अश्मित पटेल) के साथ रहती है और एक गृहिणी है।

अपने बिजी हसबैंड द्वारा अनदेखा किए जाने पर, सिमरन अपने कॉलेज के पुराने लवर, सनी (Emraan Hashmi) के संपर्क में आती है और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। सुधीर को सिमरन के बर्ताव में बदलाव महसूस होता है, जिसके बाद वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखता है और सिमरन की बेवफाई का सच सामने आ जाता है। अब आगे क्या होता है यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।