Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Dino Morea को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, मीठी नदी घोटाले में 8 घंटे हुई पूछताछ; क्या है मामला?

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 07:04 PM (IST)

अभिनेता डिनो मोरिया (Dino Morea) को मुंबई पुलिस ने कथित मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है।

मुंबई पुलिस ने डिनो मोरिया को किया गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने डिनो मोरिया को किया गिरफ्तार

HighLights

  1. मुंबई पुलिस ने डिनो मोरिया को किया गिरफ्तार

  2. आखिर क्यों हुई एक्टर की गिरफ्तारी?

  3. क्या है एक्टर की गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा मामला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने कथित मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले के सिलसिले में एक्टर डिनो मोरिया को गिरफ्तार किया है।

क्या है मामला?

यह मामला मुंबई की मीठी नदी से गाद निकालने और उसके कायाकल्प के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ा है। जिसमें पैसों के लेनदेन में कुछ कथित गड़बड़ियां सामने आईं। जांचकर्ता कॉन्ट्रैक्टर्स, बिचौलियों और सिविक अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी जांच की जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दिए गए और पेमेंट कैसे किए गए।


8 घंटे एक्टर से चली पूछताछ

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांद्रा स्थित उनके घर पर करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 2 अक्टूबर को एक्टर को हिरासत में लिया गया।

dino

एक्टर पर लगा ये बड़ा आरोप

EOW ने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को 65.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जांच के दौरान डिनो मोरिया (Dino Morea) का नाम तब सामने आया जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिनसे पता चला कि वह इस मामले से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। EOW ने मई 2025 में एक्टर और उनके भाई, सैंटिनो मोरिया से पूछताछ की थी। जांच करने वाले सैंटिनो की कंपनी, UBO राइड्ज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रहे थे।

dino (2)

मुख्य आरोपी के साथ है फायनेंशियल कनेक्शन?

आरोप है कि यह पैसा केतन कदम ने ट्रांसफर किया था, जो इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। कदम को 2025 में गिरफ्तार किया गया था और इसका नाम वोडर इंडिया LLP से जुड़ा है जो डीसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ी है। जांच करने वालों ने पाया कि वोडर इंडिया LLP और UBO राइड्ज, मुंबई के वर्ली में फेमस स्टूडियो के पास एक ही पते से काम करते थे। पुलिस कदम और मोरिया परिवार के बीच कथित फाइनेंशियल कनेक्शन की भी जांच कर रही है।

2024 में भी हुई थी गिरफ्तारी

EOW ने नदी की डीसिल्टिंग में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए 2024 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। इस मामले में कदम और जयेश जोशी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित पैसों के लेन-देन और सिविक कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच अभी चल रही है।

यह भी पढ़ें- दिशा सालियान केस में CBI ने दर्ज की FIR, सूरज पांचोली, डिनो मोरिया समेत रिया का नाम शामिल; खुलेगा मौत का राज?