Dino Morea को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, मीठी नदी घोटाले में 8 घंटे हुई पूछताछ; क्या है मामला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने कथित मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले के सिलसिले में एक्टर डिनो मोरिया को गिरफ्तार किया है।

क्या है मामला?

यह मामला मुंबई की मीठी नदी से गाद निकालने और उसके कायाकल्प के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ा है। जिसमें पैसों के लेनदेन में कुछ कथित गड़बड़ियां सामने आईं। जांचकर्ता कॉन्ट्रैक्टर्स, बिचौलियों और सिविक अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी जांच की जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दिए गए और पेमेंट कैसे किए गए।

#WATCH | Mumbai | Actor Dino Morea reaches Mumbai Police Commissioner’s Office to join the investigation in Mithi River desilting alleged scam being investigated by Mumbai EOW pic.twitter.com/BXZ5TnJjV4 — ANI (@ANI) October 2, 2026

8 घंटे एक्टर से चली पूछताछ मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांद्रा स्थित उनके घर पर करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 2 अक्टूबर को एक्टर को हिरासत में लिया गया।

एक्टर पर लगा ये बड़ा आरोप EOW ने आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को 65.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच के दौरान डिनो मोरिया (Dino Morea) का नाम तब सामने आया जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिनसे पता चला कि वह इस मामले से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। EOW ने मई 2025 में एक्टर और उनके भाई, सैंटिनो मोरिया से पूछताछ की थी। जांच करने वाले सैंटिनो की कंपनी, UBO राइड्ज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रहे थे।

मुख्य आरोपी के साथ है फायनेंशियल कनेक्शन? आरोप है कि यह पैसा केतन कदम ने ट्रांसफर किया था, जो इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। कदम को 2025 में गिरफ्तार किया गया था और इसका नाम वोडर इंडिया LLP से जुड़ा है जो डीसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ी है। जांच करने वालों ने पाया कि वोडर इंडिया LLP और UBO राइड्ज, मुंबई के वर्ली में फेमस स्टूडियो के पास एक ही पते से काम करते थे। पुलिस कदम और मोरिया परिवार के बीच कथित फाइनेंशियल कनेक्शन की भी जांच कर रही है।