दिशा सालियान केस में CBI ने दर्ज की FIR, सूरज पांचोली, डिनो मोरिया समेत रिया का नाम शामिल; खुलेगा मौत का राज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पू्र्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली सहित अन्य लोगों के साथ-साथ शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'परमबीर सिंह इस मामले में लीपापोती करने वाले मुख्य मास्टरमाइंड थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठ गढ़ा। पूरी डिटेल एफआईआर में है। एनसीबी के जांच पत्र से साबित होता है कि आदित्य ठाकरे ड्रग कारोबार में शामिल थे, इस एफआईआर में उसके बारे में डिटेल दी गई है'।

कोर्ट ने उठाए पुलिस की जांच पर सवाल इस घटना को हुए 6 साल हो गए हैं और इसे सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ करार देने के लिए कोर्ट ने पुलिस की आलोचना की। इस महीने की शुरुआत से पहले भी मुंबई हाई कोर्ट ने दिशा की मौत की CBI जांच का आदेश दिया था।

कैसे हुई थी दिशा सालियान की मौत? दिशा सालियान, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं। 8 जून 2020 को यानी सुशांत की मौत के ठीक 6 दिन पहले सालियान की मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई थी।