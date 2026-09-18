Daayraa X Review: करीना कपूर की दायरा देखने सुबह-सुबह पहुंचीं महिलाएं, पुलिस ऑफिसर बन जीत पाईं दर्शकों का दिल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिल्म दायरा आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इंवेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म में एक्ट्रेस ने पहली बार पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की, जिसमें उनके अपोजिट साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई दिए। दायरा को समीक्षकों से तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन क्या यह फिल्म दर्शकों के दिलों में उतर पाई या नहीं इसका भी फैसला हो गया है।

दर्शकों ने करीना की दायरा का किया रिव्यू दर्शकों ने करीना कपूर को अधिकतर बबली और ग्लैमर अंदाज में देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब वह किसी फिल्म में पुलिस ऑफिसर बनी हैं। उनकी इस फिल्म को ऑडियंस से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। कोई दायरा की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को फिल्म का क्लाइमेक्स फीका लगा।

एक यूजर ने लिखा, "मैनें करीना कपूर की दायरा देखी और थिएटर में फ्राइडे को 80 परसेंट महिलाएँ थी, जो मैं सच में उम्मीद नहीं कर रही थी। मुझे फिल्म पसंद आई।" दूसरे यूजर ने लिखा, "दायरा जितनी मैंने सोची थी उतनी दमदार नहीं है, लेकिन कुछ सीन्स ने मुझे डरा भी दिया और असहज भी कर दिया। तो मैं मानता हूं कि मेकर्स ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है।"

दर्शकों को पसंद आया करीना-पृथ्वीराज का काम एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैंने अभी दायरा देखी और यह बहुत ही अच्छी फिल्म है। कहानी में जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वह ये था कि फिल्म में न्याय के तरीकों के दोनों नजरिए दिखाए गए हैं। एक तरफ पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर ये सोचता है कि शायद सिस्टम लोगों को समय पर न्याय न दिला सके। तो वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर न्याय, प्रोसीजर और सिस्टम में यकीन करती हैं।"