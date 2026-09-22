'प्रणम खरेदू' से 'काका' तक, सिनेमा में 48 साल पूरे होने पर भावुक हुए मेगास्टार Chiranjeevi, लिखा भावुक पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चिरंजीवी (Chiranjeevi) ने 22 सितंबर को सिनेमा जगत में 48 साल पूरे कर लिए। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में, अभिनेता ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने 1978 में फिल्म 'प्रणम खरेदू' से शुरू हुए अपने सफर को याद किया।

अपने पांच दशक लंबे सफर को याद करते हुए, चिरंजीवी ने फिल्म निर्माताओं और टेकनिशियनों को धन्यवाद दिया। एक्टर ने उन सभी प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनका साथ दिया है। चिरंजीवी ने लिखा भावुक पोस्ट एक्टर ने लिखा, 'इन 48 सालों में मैंने अनगिनत किरदार निभाए हैं। मैंने अनगिनत जीत देखी हैं। मुझे कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इस लंबी यात्रा में, हर उस निर्माता को जिसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अवसर दिए, हर उस निर्देशक को जिसने मेरे भीतर अभिनेता के नए पहलुओं को खोजा, उन अभिनेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को जिन्होंने मेरी हर फिल्म के पीछे दिन-रात मेहनत की, आप सभी को - मेरा हार्दिक आभार।'

उन्होंने आगे कहा कि उनकी फिल्मों से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक समर्थन ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके प्रशंसकों का प्यार उनकी सभी प्रोफेशनल उपलब्धियों और सम्मानों से कहीं बढ़कर है।

22 సెప్టెంబర్ 1978



ఆరోజు మొదలైన నా సినీ ప్రయాణం నేటితో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది.



ఈ 48 ఏళ్లలో ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాను.



ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త… pic.twitter.com/5wBJnXl3MP — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 22, 2026 क्या है चिरंजीवी का असली नाम? चिरंजीवी का असली नाम कोनिडेला शिव शंकर वर प्रसाद है। उन्होंने फिल्मी नाम के महत्व पर विचार करते हुए 22 सितंबर, 1978 के उस दिन को याद किया, जब उन्होंने 'चिरंजीवी' नाम अपनाया था। उन्होंने बताया, 'उस दिन मैंने 'चिरंजीवी' नाम लिया था। आज आपके प्यार से यह मेरी शाश्वत पहचान बन गया है।'