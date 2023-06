Ravi Kishan Daughter: सेना में शामिल होंगी रवि किशन की बेटी इशिता, अग्निपथ स्कीम के तहत ज्वाइन करेंगी डिफेंस

नई दिल्ली, जेएनएन। Ravi Kishan Daughter: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) इस वक्त सातवें आसमान पर है। एक्टर के लिए बेहद खुशी का दिन है। दरअसल, रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला ने अपना सपना पूरा किया और वह सेना में शामिल होने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल हो रही है।

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा, भोजपुरी अभिनेता #रविकिशन की 21 साल की बेटी इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बल में शामिल होंगी। कुछ दिनों पहले उनके सेना में शामिल होने की खबरें आ रहीं थी।

रवि किशन ने शेयर किया था यह पोस्ट

बीते साल रवि किशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा था- मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा मुझे भी अग्निपथ योजना के तरह सेना में जाना है। मैंने कहा- जरूर जाओ बेटा।'

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022