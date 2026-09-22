Drishyam 3 से पहले जरूर देखें ये 7 सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, रोंगटे खड़े कर देगा क्लाइमैक्स; OTT पर हैं ट्रेंडिग

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का क्रेज दर्शकों में बहुत ज्यादा है। अजय देवगन (Ajay Devgn) जल्द ही अपनी सस्पेंस फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) के साथ बड़े परदे पर आ रहे हैं, जिसका क्लाइमैक्स इस बार पहले से कई गुना ज्यादा तगड़ा होने वाला है।

हालांकि, आप दृश्यम 3 देखें उससे पहले हम आपको 7 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सस्पेंस और क्लाइमैक्स दोनों ही अजय देवगन (Ajay Devgn) से कई ज्यादा तगड़ा है। आप कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्में देख सकते हैं, नीचे देखें पूरी डिटेल्स।

प्रिजनर्स (Prisoners) डेनिस विलेन्यूव के निर्देशन में बनी फिल्म प्रिजनर्स साल 2013 में रिलीज हुई सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में से एक है। फिल्म की कहानी एक ऐसे लाचार पिता की है, जिसकी छोटी बेटी गार्डन में खेलते हुए गायब हो जाती है। केलर डोवर (ह्यूग जैकमैन) किसी और को जिम्मेदारी न सौंपते हुए खुद ही उसको ढूंढने में लग जाता है। फिल्म में पिता की बेबसी और न्याय को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है।

प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन (No Country for Old Men) फिल्म की कहानी एक शिकारी की है, जिसके हाथ ड्रग्स डीलिंग के दौरान एक कैश से भरा हुआ बैग लगता है। जिसके बाद उसके पीछे एक साइको किलर पड़ जाता है। सस्पेंस से भरपूर यह क्राइम थ्रिलर फिल्म कॉर्मैक मैकार्थी की लोकप्रिय नॉवेल और कोएन बंधुओं की ऑस्कर विनिंग फिल्म पर बेस्ड है। मूवी में एंटोन चिगर (Anton Chigurh)ने मुख्य किरदार निभाया है।

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix) महाराजा (Maharaja) सस्पेंस के मामले में अगर कोई फिल्म दृश्यम की कहानी भी लोगों के जहन में धुंधली कर सकती है, तो वह विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा है, जिसका सस्पेंस इतना तगड़ा है कि देखने वाला सीन के अंत तक अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि जब फिल्म का क्लाइमैक्स खुलता है तो हर कोई हक्का बक्का रह जाता है।

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix) कहानी (Kahaani) जब बात सस्पेंस थ्रिलर और शानदार क्लाइमैक्स वाली फिल्मों की आती है, तो उसमें विद्या बालन (Vidya Balan) की कहानी का नाम जरूर शामिल होता है। अपने पति की मौत की सचाई का पता लगाने के लिए विद्या का किरदार ऐसा खेल रचता है कि अंत सीन तक भी आप कहानी में फंसे रह जाएगे, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स जबरदस्त है।

प्लेटफॉर्म-अमेजन प्राइम वीडियो थुडारम (Thudarum) मोहनलाल की फिल्मों का सस्पेंस जबरदस्त होता है। इन फिल्मों में से एक थुडारम भी है, जिसकी कहानी एक साधारण टैक्सी ड्राइवर और पुलिस तंत्र के बीच के टकराव के रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में मोहनलाल ने शनमुघन का किरदार निभाया है। फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 की रेटिंग मिली है।

प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) सूक्ष्मदर्शिनी (Sookshmadarshini) आईएमडीबी पर 7.7 की रेटिंग पाने वाली फिल्म सूक्ष्मदर्शिनी प्रिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने माइक्रोबायोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी की है। वह एक हाउसवाइफ है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों पर वह पूरी नजर रखती है। जब उसके पड़ोस में एक लड़का अपनी बीमार मां के साथ रहने आता है, तो प्रिया को उसका बर्ताव अजीब लगता है और यहीं से कहानी का सस्पेंस खुलता है।