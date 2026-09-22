अक्षय खन्ना के Drishyam 3 छोड़ने पर मच गई थी उथल-पुथल, शूटिंग से 7 दिन पहले बदलनी पड़ी कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते साल अभिनेता अक्षय खन्ना के फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) को अचानक से छोड़ने पर सिनेमा जगत में काफी बवाल देखने को मिला था। जिसको लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने अक्षय के इस रवैये की आलोचना की थी। खुद दृश्यम 3 के निर्देशक अभिषेक पाठक को उनका ये तरीका एक दम अनप्रोफेशनल लगा था।

अब इस मामले पर एक बार फिर से अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर दृश्यम 3- द कॉन्क्लूजन के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने खुलकर बात की है और बताया है कि अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ा था। अक्षय खन्ना को लेकर बोले दृश्यम 3 डायरेक्टर मौजूदा समय में दृश्यम 3 के डायरेक्टर फिल्म के प्रमोशन के में बिजी हैं और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना (Akshaye Khann) द्वारा फिल्म को छोड़ने के मामले पर बात की है और कहा है- सब कुछ एक दम सेट चल रहा था। हमारी फिल्म का काम आखिरी फेस में पहुंच गया था और एक हफ्ते बाद शूटिंग शुरू होने थी। उस दौरान उन्होंने (अक्षय खन्ना) फिल्म को छोड़ दिया।

उनका (अक्षय खन्ना) किरदार रिप्लेस करके नया कैरेक्टर लाना पड़ा। ये सब महज 5-6 दिनों के भीतर हुआ था। जयदीप अहलावत को इसके बारे में बताया तो उन्होंने पूछा कि क्या कास्टिंग चेंज हुई है या किरदार, मैंने कहा दोनों ही बदला है और इस तरह से वह भी इसे करने को राजी हो गए।