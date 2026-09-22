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अक्षय खन्ना के Drishyam 3 छोड़ने पर मच गई थी उथल-पुथल, शूटिंग से 7 दिन पहले बदलनी पड़ी कहानी

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Tue, 22 Sep 2026 10:39 AM (IST)

दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने खुलासा किया है अचानक से अक्षय खन्ना द्वारा फिल्म छोड़ने पर क्या-क्या चुनौतियां सामने आई थीं।

दृश्यम 3 अक्षय खन्ना विवाद (फोटो क्रेडिट- एक्स)

दृश्यम 3 अक्षय खन्ना विवाद (फोटो क्रेडिट- एक्स)

HighLights

  1. दृश्यम 3 को लेकर छिड़ा था विवाद

  2. अक्षय खन्ना ने अचानक छोड़ी थी फिल्म

  3. डायरेक्टर अक्षय खन्ना ने अब किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते साल अभिनेता अक्षय खन्ना के फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) को अचानक से छोड़ने पर सिनेमा जगत में काफी बवाल देखने को मिला था। जिसको लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने अक्षय के इस रवैये की आलोचना की थी। खुद दृश्यम 3  के निर्देशक अभिषेक पाठक को उनका ये तरीका एक दम अनप्रोफेशनल लगा था। 

अब इस मामले पर एक बार फिर से अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर दृश्यम 3- द कॉन्क्लूजन के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने खुलकर बात की है और बताया है कि अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ा था।

अक्षय खन्ना को लेकर बोले दृश्यम 3 डायरेक्टर

मौजूदा समय में दृश्यम 3 के डायरेक्टर फिल्म के प्रमोशन के में बिजी हैं और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना (Akshaye Khann) द्वारा फिल्म को छोड़ने के मामले पर बात की है और कहा है- सब कुछ एक दम सेट चल रहा था। हमारी फिल्म का काम आखिरी फेस में पहुंच गया था और एक हफ्ते बाद शूटिंग शुरू होने थी। उस दौरान उन्होंने (अक्षय खन्ना) फिल्म को छोड़ दिया।

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akshaye khanna drishyam 3 (2)

प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अगर कोई कलाकार ऐसा करता है, तो वाकई चुनौतियां सामने आती हैं। मेरे लिए ये बड़ा झटका था, फिल्म की फाइनल तैयारी शुरू होने से पहले वह इससे पीछे हट गए। 200 लोगों की टीम इस फिल्म पर डिपेंड थी। मैंने अजय (अजय देवगन) से भी बात की, उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी और फिर बाद में कहानी में बदलाव करना पड़ा।

akshaye khanna drishyam 3 (1)

उनका (अक्षय खन्ना) किरदार रिप्लेस करके नया कैरेक्टर लाना पड़ा। ये सब महज 5-6 दिनों के भीतर हुआ था। जयदीप अहलावत को इसके बारे में बताया तो उन्होंने पूछा कि क्या कास्टिंग चेंज हुई है या किरदार, मैंने कहा दोनों ही बदला है और इस तरह से वह भी इसे करने को राजी हो गए। 

कब रिलीज होगी दृश्यम 3 

गौर किया जाए फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट के बारे में तो 2 अक्टूबर 2026 को ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो फैंस को काफी पसंद आया है। इसमें अजय देवगन, तब्बू, रजत कपूर, जयदीप अहलावत और ईशिता दत्त जैसे कलाकार मौजूद हैं। 

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