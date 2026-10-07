इंटरनेट पर लीक हुआ किसिंग वीडियो, देखकर एयरपोर्ट पर रो पड़ीं Apoorva Mukhija; बोलीं- 'जब पैरेंट्स ने देखा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ दिन पहले रीबेल किड के नाम से मशहूर यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा (Apoorva Mukhija) अपने वायरल किसिंग वीडियो के चलते चर्चा में आ गई थीं। उन्हें फेमस डीजे और रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड अमीन जैज (Amin Jaz) को किस करते हुए देखा गया था।

अब हाल ही में अपूर्वा मखीजा ने अमीन जैज के साथ लीक हुए किसिंग वीडियो को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने अपने हालिया व्लॉग में खुलासा किया है कि जब उन्हें उस क्लिप के बारे में पता चला तो वह एयरपोर्ट पर ही रोने लगी थीं।

एक साल पुराना था वीडियो अपने व्लॉग में अपूर्वा मखीजा ने रिवील किया कि जो वीडियो लीक हुआ था, वो वास्तव में एक साल पुराना है। उन्होंने कहा, "मेरा एक साल पुराना वीडियो लीक हो गया है। यह वीडियो मेरे और एक दूसरे लड़के के बीच एक प्राइवेट पल का था। हमें पता नहीं था कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह एक प्राइवेट पार्टी में हुआ था।"