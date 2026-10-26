मुंबई में कृष्ण दास के भजन पर झूमते दिखे Virat Kohli- Anushka Sharma, लंबे वक्त बाद कैमरे पर नजर आया कपल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 25 अक्टूबर को अमेरिकी सिंगर कृष्णा दास (Krishna Das Concert) का लाइव कीर्तन रखा गया था। यह कार्यक्रम उनके भारत दौरे का हिस्सा था। इस दौरान सेलिब्रिटी कपल अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) भी वहां मौजूद दिखे।

भगवान की भक्ति में लीन अनुष्का शर्मा आंख बंद करते संगीत का आनंद लेती नजर आईं। अपने भक्ति संगीत के लिए मशहूर कृष्णा दास, पारंपरिक भारतीय मंत्रों को पश्चिमी संगीत के साथ मिलाकर पेश करते हैं। अब सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का का कॉन्सर्ट का आनंद लेते हुए एक वीडियो सामने आया है।

भक्ति में लीन दिखीं अनुष्का शर्मा एक तरफ अनुष्का जहां आंख बंद करके भक्ति में डूबी नजर आईं वहीं विराट को मेडिटेट करते हुए देखा गया। इस मौके के लिए, अनुष्का ने मलबेरी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था जो काफी सिंपल और शानदार लग रहा था। इसके साथ उन्होंने मैचिंग कढ़ाई वाला दुपट्टा लिया था। वहीं, विराट ने ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट पहनकर कैजुअल लुक अपनाया।

View this post on Instagram A post shared by Team Innovation (@team.innovation) एक और वायरल वीडियो में अनुष्का भक्तिपूर्ण भजनों पर झूमती और नाचती हुई दिखाई दीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानों वो उस भावपूर्ण संगीत का भरपूर आनंद ले रही हैं। लंदन में भी अटैंड किया था कंसर्ट बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अनुष्का और विराट ने एक साथ कृष्णा दास के कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो। इससे पहले जुलाई 2026 में कपल लंदन के यूनियन चैपल में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उन्हें इससे पहले भी इसी तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में देखा गया है।