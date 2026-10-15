महाभारत की द्रौपदी का 36 साल पुराना गाना, पंजाबी संस्कृति से है नाता; आज भी शादी-पार्टियों की है शान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) को ज्यादातर लोग भजन गायिका के तौर पर देखते हैं। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई ऐसे बेहतरीन गीत गाए हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है।

80 और 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उन्हें संगीत की दुनिया में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था।

36 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

आज हम आपको अनुराधा पौडवाल के एक बेहद रोमांटिक गीत के बारे में बताने जोकि साल 1990 में रिलीज हुई थी। हम बात कर रहे हैं फिल्म बहार आने तक की के गाने काली तेरी चोटी है, परांदा तेरा लाल नी। ये अपने समय के सबसे सदाबहार गीतों में से एक है। शादी-ब्याह में इस पर जमकर डांस होता है।

इस सुपरहिट गाने को अनुराधा पौड़वाल और मंगल सिंह ने अपनी आवाज दी है। इसका खूबसूरत संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया था। गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे। इस गीत को रूपा गांगुली के ऊपर फिल्माया गया है जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का रोल निभाया था।

कौन-कौन से कलाकार आए थे नजर? गाने में उनके साथ अभिनेता सुमित सहगल भी नजर आए। पंजाबी लोक संगीत के स्वाद वाले इस गाने को आज भी शादियों, संगीत और पार्टियों में खूब पसंद किया जाता है। रूपा गांगुली और सुमित सहगल के अलावा इसमें तारिक शाह, मुनमुन सेन, नवीन निश्चल, शम्मी जैसे कई सपोर्टिंग एक्टर्स भी नजर आए।