हिट दादा अमरीश पुरी का सुपरफ्लॉप पोता! 13 साल से पहचान के लिए भटक रहा 'मोगेंबो' का फैमिली मेंबर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'मोगेंबो' और 'डौन्ग' अमरीश पुरी (Amrish Puri) आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाई है। पिता, भाई और खलनायक की भूमिकाओं में अमरीश ऐसे रमे कि लोग उनके दीवाने बन गए।

भले ही अमरीश पुरी के बेटे और बेटी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई, लेकिन आज उनके पोते अपने दादा की तरह सिनेमा जगत में नाम बनाने की कोशिश में लगे हैं। मगर अभी तक उनके हाथ सफलता नहीं आई है।

अमरीश पुरी के बच्चे एक्टिंग से रहे दूर अमरीश पुरी के पोते के बारे में बताएं, उससे पहले उनके बेटे और बेटी के बारे में जान लेते हैं। अमरीश ने साल 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की थी जिनसे उनके दो बच्चे राजीव और नम्रता हुए। नम्रता पुरी एक जानी-मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जबकि बेटे बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर हैं।

Amrish Puri with wife and Kids - Instagram अमरीश पुरी की विरासत को पोते ने बढ़ाया आगे अमरीश पुरी के बच्चों ने अपने दादा की विरासत नहीं बढ़ाई, लेकिन उनके पोते वर्धन पुरी (Vardhan Puri) पिछले 13 साल से इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वर्धन राजीव पुरी के बेटे हैं जिन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था।