हिट दादा अमरीश पुरी का सुपरफ्लॉप पोता! 13 साल से पहचान के लिए भटक रहा 'मोगेंबो' का फैमिली मेंबर
अमरीश पुरी (Amrish Puri) हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे जिन्होंने अपनी खलनायिकी से अमिट छाप छोड़ी थी। अमरीश की तरह उनके पोते ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा, लेकिन दादा की तरह उनका करियर नहीं सफल हो पाया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'मोगेंबो' और 'डौन्ग' अमरीश पुरी (Amrish Puri) आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाई है। पिता, भाई और खलनायक की भूमिकाओं में अमरीश ऐसे रमे कि लोग उनके दीवाने बन गए।
भले ही अमरीश पुरी के बेटे और बेटी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई, लेकिन आज उनके पोते अपने दादा की तरह सिनेमा जगत में नाम बनाने की कोशिश में लगे हैं। मगर अभी तक उनके हाथ सफलता नहीं आई है।
अमरीश पुरी के बच्चे एक्टिंग से रहे दूर
अमरीश पुरी के पोते के बारे में बताएं, उससे पहले उनके बेटे और बेटी के बारे में जान लेते हैं। अमरीश ने साल 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की थी जिनसे उनके दो बच्चे राजीव और नम्रता हुए। नम्रता पुरी एक जानी-मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जबकि बेटे बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर हैं।
अमरीश पुरी की विरासत को पोते ने बढ़ाया आगे
अमरीश पुरी के बच्चों ने अपने दादा की विरासत नहीं बढ़ाई, लेकिन उनके पोते वर्धन पुरी (Vardhan Puri) पिछले 13 साल से इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वर्धन राजीव पुरी के बेटे हैं जिन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था।
अर्जुन कपूर की मूवी से किया था डेब्यू
वर्धन पुरी ने साल 2012 में आई अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म इश्कजादे से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस और दावत-ए-इश्क को भी असिस्ट किया। वर्धन को अभिनय का मौका साल 2019 में मिला। वर्धन पुरी की पहली फिल्म रोमांटिक थ्रिलर ये साली आशिकी थी जिसमें वह शिवालीका ओबरॉय के साथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। हालांकि, इसे क्रिटिक्स और दर्शकों के द्वारा खूब सराहा गया था।
वर्धन पुरी को अभी नहीं मिली एक भी हिट
इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। इसके बाद वर्धन ने चार साल का ब्रेक लिया और 2023 में असेक से वापसी की। उन्होंने दश्मी, ब्लडी इश्क और बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी खास सफलता हासिल नहीं हुई। जल्द ही अभिनेता नौटंकी मूवी में नजर आएंगे।
