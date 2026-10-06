Madhuri Dixit की 'चंद्रमुखी' वाली अदाएं देख थम गईं बिग बी की सांसें, भर-भरकर की 'धक-धक गर्ल' की तारीफें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति के नए प्रोमो माधुरी दीक्षित को केबीसी की हॉट सीट पर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी डांस परफॉर्मेंस ने बटोरी है। यहां तक कि इस डांस परफॉर्मेंस पर बिग बी भी उन्हें देखते रह गए।

माधुरी की अदाएं देखते रह गए अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बर्थडे वीक एपिसोड में 'कोण होणार करोड़पति' की होस्ट माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं। शो के दौरान, उन्होंने 'देवदास' फिल्म के अपने किरदार 'चंद्रमुखी' की झलक दिखाई, जिसे देखकर अमिताभ बहुत खुश हुए।

माधुरी दीक्षित ने दिखाई दिल जीतने वाली अदाएं प्रोमो में अमिताभ कंप्यूटर से माधुरी के लिए एक गाना बजाने के लिए कहते हैं। गुलाबी रंग के शानदार लिबास में, एक्ट्रेस अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही फिल्म 'देवदास' (Devdas) के गाने 'काहे छेड़ मोहे' पर परफॉर्म करती हैं। अमिताभ उनकी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित दिखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। जब ऑडियंस चीयर करती है और माधुरी अपनी अदाएं दिखाती हैं, तो होस्ट ताली बजाते हुए कहते हैं, 'क्या बात है! कमाल है, कमाल है माधुरी जी'।

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सोनी लिव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'माधुरी का अंदाज, सबके लिए खास। देखिए कौन बनेगा करोड़पति, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर'। प्रोमो देखकर अमिताभ बच्चन की तरह फैंस ने भी एक्ट्रेस की खूब तारीफ की।