अल्का याग्निक ने गाया था Ayesha Jhulka के 'प्यार का पैगाम', 34 सालों से हर कपल गुनगुना रहा है पुराना गाना
गायिका अल्का याग्निक ने अपनी मधुर आवाज में एक्ट्रेस आयशा जुल्का का एक कल्ट क्लासिक प्रेम गीत गाया था।
HighLights
34 साल पहले रिलीज हुआ कल्ट गाना
अल्का याग्निक ने गाया था रोमांटिक ट्रैक
आयशा जुल्का की फिल्म से रखता है नाता
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री आयशा जुल्का (Ayesha Jhukla) 90 के दशक की लेडी सुपरस्टार्स में शुमार रहीं। उस दौर में आयशा ने कई बेहतरीन मूवीज के जरिए सिनेप्रेमियों के दिलों को जीता था। इतना ही नहीं उनकी मूवीज के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे।
इस आधार पर आज हम आपको आयशा जुल्का के एक ऐसे प्रेम गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पिछले 34 सालों से हर कपल का फेवरेट बना हुआ है। इस रोमांटिक सॉन्ग को मशहूर गायिका अल्का याग्निक (Alka Yagnik) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था।
आयशा जुल्का का लोकप्रिय प्रेम गीत
एक्ट्रेस आयशा जुल्का और सुपरस्टार अक्षय कुमार की जोड़ी 90 के दशक में काफी अधिक लोकप्रिय रही थी। जिसका कारण साल 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी रही थी। इस फिल्म ने दोनों ही कलाकारों को रातोंरात स्टार बना दिया था। खिलाड़ी मूवी की सफलता और लोकप्रियता में सबसे बड़ा योगदान इसके गाने- वादा रहा सनम... (Waada Raha Sanam) का रहा था। इस गीत को सिंगर अल्का याग्निक ने गाया था।
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इसके अलावा मेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर अभिजीत भट्टाचार्य ने भी खिलाड़ी के इस सॉन्ग को अपनी आवाज दी थी। फिल्म खिलाड़ी का ये गाना 90 के दशक के सबसे बेहतरीन रोमांटिक गीतों में गिना गया और आज भी इसे खूब सुना जाता है। प्यार में पड़े हर कपल को अक्षय और आयशा का ये गाना काफी पसंद आता है।
यही कारण है कि अल्का याग्निक का वादा रहा सनम... आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। अगर आप भी 90s के सदाबहार गीतों को सुनना पसंद करते हैं तो खिलाड़ी मूवी के इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल कर लें, जिसे सुनकर दिल को सुकून मिलेगा।
इनका भी रहा योगदान
अक्षय कुमार और आयशा जुल्का स्टारर फिल्म खिलाड़ी का वादा रहा सनम... गाने की मेकिंग के बारे में बात की जाए तो अल्का याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की गायिकी के अलावा संगीतकार जतिन-ललित की जोड़ी का भी अहम योगदान रहा था। इतना ही नहीं इस खूबसूरत गीत के लिरिक्स मशहूर गीतकार अनवर सागर की कलम से निकले थे। इस तरह से 90s का ये कालजयी लव सॉन्ग बनकर रेडी हुआ था।
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