Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toxic और धुरंधर 2 से डर गए अजय देवगन, बदल डाली इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    धुरंधर 2 की रिलीज डेट की घोषणा के बाद 2026 का 19 मार्च बेहद खास बनने वाला है। लेकिन इस दिन अब एक मूवी कम रिलीज होगी, जिसके अभिनेता अजय देवगन हैं। पूरा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अजय देवगन ने बदली फिल्म की रिलीज डेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 मार्च 2026 की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन हिंदी सिनेमा की तरफ से कई फिल्मों को रिलीज किया जाना है, जिनमें धुरंधर 2 और टॉक्सिक के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म भी इस तारीख को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि अजय ने अपनी अपकमिंग मूवी की रिलीज डेट में बदलाव कर दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में आइए जानते हैं कि अजय देवगन की वह फिल्म कौन सी और अब 19 मार्च 2026 के बाद इसे थिएटर्स में कब रिलीज किया जा सकता है। 

    अजय देवगन ने बदली इस फिल्म की रिलीज डेट

    हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में धुरंधर पार्ट 2 की आधिकारिक पुष्टि करते हुए 19 मार्च 2026 रिलीज डेट का भी एलान किया गया। अगले साल मार्च के महीने की इस तारीख को धुरंधर 2 से पहले साउथ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 (Dhamaal 4) का बॉक्स ऑफिस क्लैश होना था। लेकिन धुरंधर 2 की वाइल्ड कार्ड एंट्री के चलते अब अजय की धमाल 4 की रिलीज डेट को भी बदल दिया गया है।

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स ने किसी भी तरह के बॉक्स ऑफिस क्लैश से परहेज किया है और वह धमाल 4 को सोलो रिलीज करना चाहते हैं। खबर के मुताबिक अब निर्माता मई 2026 में धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे भी मई का महीन अजय देवगन के लिए काफी लकी रहता है कि क्योंकि इस साल मई में रिलीज होने वाली अजय की फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। 

    धमाल 4 की कास्ट

    कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी के तौर पर धमाल के पिछले तीनों पार्ट कमर्शियल तौर पर सफल रहे हैं। ऐसे में धमाल 4 से भी फैंस की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। गौर किया फिल्म की स्टार कास्ट की तरफ तो अजय देवगन के अलावा इस मूवी में अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, संजय मिश्रा और रितेश देशमुख जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे। धमाल 4 के डायरेक्शन की कमान इंदर कुमार ने संभाली है। 