Hanuman Ansh के बाद होम्बले फिल्म्स की बड़ी अनाउंसमेंट, Oscar 2027 में पहुंची फिल्म को करेंगे वर्ल्डवाइड रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। होम्बले फिल्म्स हमेशा से रीजनल फिल्मों की एक बड़ी समर्थक रही है। केजीएफ से लेकर कांतारा के बाद उन्होंने 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की कहानी को वर्ल्डवाइड ऑडियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म जब ग्लोबल स्तर पर रिलीज हुई तो इसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई।

अब हनुमान अंश की सफलता के बाद होम्बेल फिल्म्स ने 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चुने जाने के बाद मराठी फिल्म गोंधल को भी दुनियाभर में रिलीज करने की जिम्मेदारी ली है। होम्बले फिल्म्स करेगा ओवरसीज मार्केट में रिलीज गोंधल में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी और निषाद भोईर जैसे एक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। गोंधल सिर्फ ऑस्कर 2027 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री नहीं बनी है, बल्कि 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में निर्देशक संतोष दावखर ने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी जीता।

अब भारतीयों को गर्व महसूस करवाने वाली फिल्म गोंधल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हुए, पैन इंडिया पावरहाउस कंपनी 'होम्बले फिल्म्स' ने अब ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म के ओवरसीज थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कमान अपने हाथों में ले ली है, ताकि इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।