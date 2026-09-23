Emraan Hashmi का चार्म, हिमेश रेशमिया की आवाज; रिलीज हुआ 'गनमास्टार जी9' का गाना Afsaana Banaaya Aapne

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आवारापन 2 के बाद इमरान हाशमी फिल्म गनमास्टर जी9 (Gunmaaster G9) में नजर आएंगे। ये फिल्म इसलिए खास मानी जा रही है कि क्योंकि इमरान हाशमी और गायक हिमेश रेशमिया की जोड़ी लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ वापसी करने जा रही है।

गनमास्टर जी9 से हिमेश रेशमिया की आवाज में इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) का पहला गाना अफसाना बनाया आपने... (Afsaana Banaaya Aapne) मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। रिलीज हुआ गनमास्टर जी9 का पहला मंगलवार को इमरान हाशमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गनमास्टर जी9 के पहले गाने अफसाना बनाया आपने... का टीजर रिलीज कर इस गाने के आने की आधिकारिक जानकारी दी थी। जिसके आधार पर बुधवार 23 सितंबर को गनमास्टर जी9 का ये लेटेस्ट सॉन्ग फुल वर्जन में रिलीज कर दिया गया है। जिसमें इमरान के साथ अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की झलक देखने को मिल रही।