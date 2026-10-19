80 साल की Aruna Irani का छलका दर्द, पति के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं एक्ट्रेस; भावुक होकर कहा शुक्रिया

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी (Aruna Irani) के पति और फिल्म निर्माता कुकू कोहली (Kuku Kohli) का 25 अगस्त 2026 को निधन हो गया था। वह 77 साल के थे। उनके निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ।

इस बीच अरुणा ईरानी काफी परेशान दिखाई दीं। अंतिम संस्कार के समय भी कई लोग उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। फिलहार एक्ट्रेस ठीक हैं और निधन के करीब दो महीने बाद काम पर लौट आई हैं। 80 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने जिस तरह से काम के प्रति समर्पण दिखाया है वो वाकई काबि-ए-तारीफ है।

इंस्टा पोस्ट के जरिए फैंस से कहा शुक्रिया इसी के साथ ही उन्होंने इस मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है। एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को धन्यवाद दिया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 'कुक्कू जी के निधन के बाद आप सभी ने मुझे जो प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने मुश्किल समय में आप सभी मेरे साथ खड़े रहे।'

View this post on Instagram A post shared by Aruna Irani (@arunairanikohli) अरुणा ईरानी ने आगे कहा, 'इसी प्यार और ऊर्जा की बदौलत मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूं और फिर से काम शुरू कर पा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे और जीवन की आखिरी सांस तक मुझे इसी तरह प्यार देते रहेंगे।' फैंस ने एक्ट्रेस को दिया प्यार यह पहली बार था जब उन्होंने कुकू कोहली के निधन के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। इससे पहले, इस साल की शुरुआत में उन्हें विशाल भारद्वाज की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ'रोमियो' में देखा गया था। इसके बाद कई सारे फैंस ने अरुणा के वीडियो पर कमेंट करके उन्हें प्यार दिया और अभिनेत्री की तारीफ की।