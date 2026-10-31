'13B' और 'शैतान' के बाद फिर डराने आ रहे हैं R. Madhavan, निर्देशक विशाल फुरिया के साथ मिलाया हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। '13B' और 'शैतान' जैसी हॉरर फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता आर. माधवन अब फिल्म निर्माता विशाल फुरिया के साथ एक हॉरर फीचर फिल्म के लिए जुड़ रहे हैं। फुरिया के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा।

आर. माधवन ही थे फिल्म के लिए पहली पसंद फिल्म निर्माता विशाल फुरिया ने एक बयान में कहा, 'माधवन सर हमेशा से मेरी पहली और इकलौती पसंद थे। मैं बहुत खुश हूं कि वह इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं और उन्होंने अभी से ही फिल्म की दुनिया में ढलना शुरू कर दिया है। वह कल्ट क्लासिक भारतीय हॉरर फिल्म '13B' के असली हॉरर स्टार हैं। जो मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है'।

उन्होंने कहा, 'उनका पक्का इरादा, उनका अनुभव और गंभीर डरावनी कहानियों की उनकी समझ बहुत दुर्लभ है, और इस फिल्म के लिए मुझे उनसे बेहतर कोई और नहीं सूझा'। फिलहाल फिल्म के बारे में ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। इसके टाइटल, कहानी और रिलीज डेट के बारे में जानकारी आना बाकी है।

जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों के एक साथ आने पर दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो उन्होंने आगे कहा, 'लेखक, निर्देशक और निर्माता के तौर पर माधवन सर के पास बरसों का अनुभव है, इसलिए इस फिल्म में उनका हमारे साथ होना वाकई बहुत खास है। हम मिलकर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो दर्शकों ने भारतीय हॉरर फिल्मों में पहले कभी न देखा हो - एक ऐसा डर जो उनके रोंगटे खड़े कर दे'।

विशाल ने बनाई ये हॉरर फिल्में विशाल ने हॉरर जॉनर में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने मराठी फिल्म 'लपाछपी' से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'छोरी' यूनिवर्स बनाया और हाल ही में 'मां' फिल्म लेकर आए, जिसमें काजोल मुख्य भूमिका में थीं। इस फिल्म में एक स्टार का कैमियो भी था।