    Mokama Murder: एक्‍शन में चुनाव आयोग, पटना के ग्रामीण एसपी व एसडीओ समेत चार अधिकारियों को हटाया

    By Kumar RajatEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड के मद्देनज़र बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी को हटा दिया है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। कुछ अन्य अधिकारियों पर भी चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश दिया है।

    दुलारचंद यादव की हत्‍या मामले में ईसी की बड़ी कार्रवाई। जागरण

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या मामले में चार अधिकारियों पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

    इनमें बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) चंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बाढ़-1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह शामिल हैं। अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश भी दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई है। इन चारों अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों को नामित करते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया है।

    भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। इसके साथ ही आदेश अनुपालन की रिपोर्ट रविवार की दोपहर 12 बजे तक देने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने तीनों अधिकारियों एसडीओ चंदन कुमार और दोनों एसडीपीओ राकेश कुमार और अभिषेक सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द निर्वाचन आयोग को भेजने को कहा गया है।

    पटना़ के अपर नगर आयुक्त आशीष बनाए गए बाढ़ एसडीओ

    भारत निर्वाचन आयोग ने बाढ़ अनुमंडल से हटाए गए तीनों अधिकारियों की जगह नए अफसरों का चयन भी कर लिया है। पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे 2022 बैच के आइएएस अधिकारी आशीष कुमार को बाढ़ का नया एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा राकेश कुमार की जगह सीआइडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को बाढ़-1 का नया एसडीपीओ और अभिषेक सिंह की जगह आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को बाढ़-2 का नया एसडीपीओ बनाया गया है। 

    इस मामले में दो थानेदारों को पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया है। अब वरीय अधिकारियों पर भी एक्‍शन लिया गया है। दुलारचंद यादव की हत्‍या चुनाव प्रचार के दौरान कर दी गई थी। गुरवार को वे प्रत्‍याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार में शामिल थे। शुक्रवार को तीन सदस्‍यीय मेडिकल बोर्ड ने पोस्‍टमार्टम किया। पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई। गोली उनकी एड़ी के आरपार हो गई थी। मौत की वजह गोली नहीं थी। गाड़ी से कुचलने और पिटाई के कारण उनकी मौत हुई है। 