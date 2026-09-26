युवराज मनचंदा मामला: शव की जल्दबाजी में अंत्येष्टि पर जज ने उठाए सवाल, अदालत में आज अहम सुनवाई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एक नामी रियल्टी कंपनी में सेल्स मैनेजर युवराज सिंह मनचंदा के शव का जल्द अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की जांच पर अदालत ने सवाल उठाए हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने कहा कि शव का अंतिम संस्कार पहले ही किए जाने से जांच प्रभावित हुई है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि शव की पहचान होने से पहले उसका अंतिम संस्कार क्यों कराया गया?