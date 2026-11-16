दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को गोलियों से भूना

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के सोनिया विहार इलाके में कैम्प कार्यलय के पास बदमाशों ने गोलियां मारकर समीर नाम के युवक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गए। कुछ देर पहले की वारदात है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है