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दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को गोलियों से भूना

By Saurabh PandeyEdited By: Shanu Sharma
Published: Mon, 16 Nov 2026 07:55 PM (GMT+05:30)

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में स्थित कार्यालय के पास एक युवक समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। फोटो-जागरण

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। फोटो-जागरण

HighLights

  1. सोनिया विहार में युवक समीर की गोली मारकर हत्या।

  2. वारदात विधायक कपिल मिश्रा के कार्यालय के पास हुई।

  3. हमलावर फरार, पुलिस मौके पर जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के सोनिया विहार इलाके में कैम्प कार्यलय के पास बदमाशों ने गोलियां मारकर समीर नाम के युवक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गए। कुछ देर पहले की वारदात है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है

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