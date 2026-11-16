दिल्ली में माजरा डबास गांव के तालाब में डूबा युवक, अभी तक नहीं लगा कोई सुराग; तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के माजरा डबास गांव में एक युवक के तालाब में डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने पशुओं को नहलाने के लिए तालाब पर गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया।

घटना की सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया। तालाब में युवक को खोजने के लिए गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और तलाश अभियान जारी है।