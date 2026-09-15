यमुनापार में सीवर ओवरफ्लो से हाहाकार, गंदे पानी और बदबू से जनजीवन अस्त-व्यस्त
यमुनापार के कई क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे गलियों में गंदा पानी भर गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार के अधिकतर क्षेत्र सीवर ओवरफ्लो से बेहाल हैं। गलियों के हालात यह हो गए है कि लोग गंदे पानी के बीच चल रहे हैं। मंत्री, डिप्टी स्पीकर से लेकर जिला विकास समिति के चेयरमैन के क्षेत्र भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं।
लोगों का कहना है कि सीवर की हालत देखकर लगता ही नहीं है कि वह देश की राजधानी में रह रहे हैं। जल बोर्ड ठीक तरह से सफाई कर ही नहीं पा रहा है। कई जगह सीवर की लाइन धवस्त हो चुकी है, लाइन बदले बिना सीवर ठीक ही नहीं हो सकते हैं।
बदबू से स्थानीय लोगों का बुरा हाल
करावल नगर, शिव विहार, सादतपुर, ब्रजपुरी, ब्रह्मपुरी, चौहान बांगर, शाहदरा, ज्योति कॉलोनी, अनारकली, मंडावली, शकरपुर समेत कई क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो हैं। गलियों में ही गंदा पानी बह रहा है, बदबू से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। हालात यह है कि लोग अपने बच्चों को गलियों में खेलने को भी नहीं भेज रहे हैं।
गलियों में चलना दुभर हो गया है। स्थानीय लोग जल बोर्ड के टाेलफ्री नंबर पर काल करते हैं, कर्मचारी आते हैं। हवा हवाई सफाई करके वापस चले जाते हैं। सुबह अगर सफाई होती है तो रात को फिर से सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं।
सीवर का पानी सड़कों पर जमा होने से जगह-जगह गंदगी फैल रही है। इससे उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा रहने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को विशेष रूप से दिक्कत होती है।
वेलकम में कई दिनों से नालियां ओवरफ्लो
वेलकम आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछले कई माह से क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है। नालियां बंद है। ठीक तरह से सफाई नहीं होती है। लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी भरा हुआ है। निगम शिकायतों पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पार्षद शकीला अफजाल है, उनके कार्यालय में भी कई बार शिकायतें की गई हैं।
सीवर की हालत देखकर लगता है कि किस नर्क में रह रहे हैं। सीलमपुर व ब्रह्मपुरी की कई जगह सीवर लाइन पुरानी होने की वजह से बंद हैं। इस वजह से सीवर ओवरफ्लो रहते हैं। - महेश गोयल, स्थानीय निवासी
सीवर की सफाई को लेकर जल बोर्ड जरा भी गंभीर नहीं है। सफाई कर्मचारी काम चलताऊ सफाई करते हैं। सीवर ओवरफ्लो न हो उसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। - विपिन सक्सेना, स्थानीय निवासी
सीवर ओवरफ्लो की जिस भी क्षेत्र से शिकायत आती है, वहां पर जल बोर्ड की टीम काे भेजा जाता है। जल बोर्ड की सीवर लाइन बदलने का काम भी चल रहा है। - जितेंद्र महाजन, चेयरमैन जिला विकास समिति उत्तर पूर्वी जिला
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