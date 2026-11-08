यमुनापार में दीवाली पर जमकर फूटे पटाखे, दीपों से जगमगाया इलाका

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। शाम ढलते ही आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा। लोगों ने दीप जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

इसके बाद शाम से ही पटाखे फूटने शुरू हो गए। देर रात तक कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी होती रही। इस दौरान ग्रीन पटाखों के साथ ही अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का भी खूब इस्तेमाल किया गया।

इन इलाकों में आतिशबाजी

मयूर विहार, आनंद विहार, कोंडली, झिलमिल, विवेक विहार, सोनिया विहार, भजनपुरा और नंद नगरी समेत यमुनापार के कई इलाकों में आतिशबाजी की गई। आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले पटाखों के साथ तेज आवाज वाले पटाखे भी फोड़े गए।