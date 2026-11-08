यमुनापार में दीवाली पर जमकर फूटे पटाखे, दीपों से जगमगाया इलाका
यमुनापार में दीवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। लोगों ने दीप जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। शाम ढलते ही आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा। लोगों ने दीप जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।
इसके बाद शाम से ही पटाखे फूटने शुरू हो गए। देर रात तक कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी होती रही। इस दौरान ग्रीन पटाखों के साथ ही अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का भी खूब इस्तेमाल किया गया।
इन इलाकों में आतिशबाजी
मयूर विहार, आनंद विहार, कोंडली, झिलमिल, विवेक विहार, सोनिया विहार, भजनपुरा और नंद नगरी समेत यमुनापार के कई इलाकों में आतिशबाजी की गई। आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले पटाखों के साथ तेज आवाज वाले पटाखे भी फोड़े गए।
कई जगहों पर लोगों ने घरों की छतों और गलियों में खड़े होकर आतिशबाजी का आनंद लिया। बच्चों में पटाखों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं, कई परिवारों ने घरों के बाहर और बालकनी में दीप जलाकर सजावट की।
बाजारों में दिखा रौनक
दीपावली को लेकर बाजारों और घरों में पहले से ही रौनक देखने को मिल रही थी। लोगों ने एक-दूसरे के घर पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान कर खुशियां बांटीं।
कई सोसायटियों और कालोनियों में सामूहिक रूप से दीप जलाए गए और रंगोली सजाई गई। बच्चों ने रंग-बिरंगी फुलझड़ियां जलाकर त्योहार का आनंद लिया।
आतिशबाजी के दौरान प्रदूषण को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के पालन पर भी सवाल उठे। ग्रीन पटाखों के साथ प्रतिबंधित और अधिक धुआं फैलाने वाले पटाखे भी कई स्थानों पर फूटते दिखाई दिए।
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