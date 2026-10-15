दिल्ली में यमुना किनारे मिलीं सैकड़ों मृत मछलियां, स्थानीय बोले- हरियाणा की नहरों से आए केमिकल वाले पानी ने ली जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यमुना नदी के तट पर सैकड़ों की संख्या में मृत मछलियां मिलने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है हरियाणा के नहरों से बहकर आने वाले केमिकल युक्त जहरीले पानी की वजह से इन मछलियों की मौत हुइ है। प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं।

एक पर्यावरण संगठन ने किया दावा पर्यावरण संगठन 'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर इस घटना की जानकारी दी। संस्था के मुताबिक, मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।