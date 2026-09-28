कौन हैं पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाली पेटल गहलोत? दिल्ली से है नाता, 3 भाषाओं में गाती हैं गाना

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। यूनाइटेड नेशन (UN) के मंच पर पाकिस्तान के भारत विरोधी दावों का जवाब देकर चर्चा में आईं भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी पेटल गहलोत की पहचान सिर्फ एक राजनयिक के तौर पर नहीं है।

कूटनीति के साथ संगीत में भी उनकी गहरी रुचि है। वह हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में गाना गा सकती हैं। न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में तैनात पेटल अब तक पाकिस्तान को तीन बार ‘राइट ऑफ रिप्लाई’ के जरिये मुंह तोड़ जवाब दे चुकी हैं।

दिल्ली में जन्म, मुंबई में पढ़ाई; LSR से गोल्ड मेडलिस्ट पेटल गहलोत का जन्म 23 नवंबर 1989 को दिल्ली के वसंत कुंज में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई चाणक्यपुरी के मालचा मार्ग स्थित कार्मेल कान्वेंट स्कूल में हुई। परिवार के मुंबई स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने सेंट ऐन्स स्कूल से पढ़ाई पूरी की।

इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कालेज से स्नातक किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कालेज से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। 2015 में सिविल सेवा परीक्षा पास, चुनी विदेश सेवा पेटल ने 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की और पहली पसंद के तौर पर भारतीय विदेश सेवा को चुना। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने फ्रेंच को विदेशी भाषा के रूप में चुना और पेरिस में भाषा प्रशिक्षण लिया।

फ्रेंच भाषा पर मजबूत पकड़ के चलते उन्होंने कई उच्चस्तरीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए दुभाषिए की भूमिका भी निभाई। संयुक्त राष्ट्र में तीन बार रखा भारत का पक्ष पेटल गहलोत जुलाई 2023 से न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में तैनात हैं। इस दौरान पाकिस्तान के भारत विरोधी बयानों के जवाब में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तीन बार ‘राइट आफ रिप्लाई’ के जरिए भारत का पक्ष रखा है।