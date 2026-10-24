दिल्ली के सरकारी स्कूल में खुद को जलाने वाली छात्रा के बैग से क्या-क्या मिला?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के कृष्णा नगर के सरकारी स्कूल में एक छात्रा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है, वहीं छात्रा के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

छात्रा की पहचान झारखंड के कोडरमा की मूल निवासी लक्ष्मी के रूप में हुई है। दिल्ली में लक्ष्मी अपने भाई-भाभी और बहन के साथ रह रही थी। उसके माता-पिता गांव में रहते हैं और पेशे से किसान हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। जांच में पुलिस को छात्रा के बैग से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कई सवाल खड़ कर रही है।

छात्रा के बैग से क्या-क्या मिला? पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि छात्रा के बैग से तीन सुसाइड नोट मिले हैं। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी और उसने माफी मांगी है।

वहीं एक अन्य सुसाइड नोट में पुलिस के अनुसार किसी लड़के का भी जिक्र है ऐसे में पुलिस प्रेम के एंगल पर भी जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस को छात्रा के बैग से किताबों के साथ ही एक लाइटर भी मिला है। माना जा रहा है कि लाइटर वो आग लगाने के इरादे से ही लाई होगी।