दिल्ली-एनसीआर में आधी रात गरज के साथ भारी बारिश, चल रही तेज आंधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर रविवार की आधी रात गरज के साथ भारी बारिश हुई। साथ ही तेज आंधी भी चल रही है। भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को ठंडा एहसास होने लगा। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना जताई थी।

वहीं, नवरात्र के पहले दिन भारी बारिश होने से आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून की विदाई के बीच आधी रात तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। वहीं, बिजली भी चमक रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के जंतर मंतर से एक वीडियो जारी की है। जहां सीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा रोड पूरी तरह खाली है। वीडियो में प्रदर्शन स्थल खाली दिख रहा है। #WATCH दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। वीडियो जंतर-मंतर से है। https://t.co/LO370OshsA — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2026