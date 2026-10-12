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दिल्ली-एनसीआर में आधी रात गरज के साथ भारी बारिश, चल रही तेज आंधी

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Mon, 12 Oct 2026 03:51 AM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2026 04:04 AM (IST)

दिल्ली-एनसीआर में रविवार आधी रात भारी बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ तेज आंधी चल रही है।

दिल्ली-एनसीआर में देर रात हुई भारी बारिश। फोटो सोशल मीडिया

दिल्ली-एनसीआर में देर रात हुई भारी बारिश। फोटो सोशल मीडिया

HighLights

  1. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार तड़के हुई भारी बारिश।

  2. बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को ठंडक का एहसास।

  3. नवरात्र आयोजकों की बढ़ी परेशानी, IMD ने दी थी चेतावनी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर रविवार की आधी रात गरज के साथ भारी बारिश हुई। साथ ही तेज आंधी भी चल रही है। भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को ठंडा एहसास होने लगा। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना जताई थी।

वहीं, नवरात्र के पहले दिन भारी बारिश होने से आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून की विदाई के बीच आधी रात तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। वहीं, बिजली भी चमक रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के जंतर मंतर से एक वीडियो जारी की है। जहां सीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा रोड पूरी तरह खाली है। वीडियो में प्रदर्शन स्थल खाली दिख रहा है।