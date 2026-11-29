जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रविवार तड़के एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग बी-85, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लास्टिक के सैनिटरी सामान बनाने वाली फैक्ट्री और गत्ते के कार्टन वाले हिस्से में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

दमकल विभाग के अनुसार, 29 नवंबर को तड़के करीब 3:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर दो वाटर टेंडर, दो वाटर बाउजर और एक क्विक रिस्पांस वाहन भेजा गया। दमकल अधिकारी सीताराम की देखरेख में आग बुझाने का अभियान चलाया गया। सुबह 4:05 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जबकि 5:20 बजे अभियान समाप्त कर दिया गया। 200 वर्ग गज में बनी फैक्ट्री वहीं, आग जिस इमारत में लगी, वह करीब 200 वर्ग गज में बनी थी और इसमें भूतल के अलावा पहली मंजिल भी थी। फैक्ट्री में प्लास्टिक के सैनिटरी सामान और गत्ते के कार्टन वाले हिस्से में आग लगी थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।