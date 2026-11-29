शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में रविवार तड़के मौत का मंजर देखकर तीन मंजिला मकान में रह रहे करीब 40 लोगों की सांसें अटक गईं। मकान के भूतल पर अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में अचानक भीषण आग लग गई।

वहीं, आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर मकान में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों की पहचान महेंद्र, इनके चाचा के बेटे ठाकुर, अशोक व सादू के रूप में हुई है। सभी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। आग भूतल पर लगी थी, लेकिन धुआं तेजी से ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। घटनास्थन पर जमा हुई भीड़। जागरण जान बचाने में कामयाब रहे वहीं, मकान में मौजूद लोगों के सामने बाहर निकलने का संकट खड़ा हो गया। कुछ लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरकर गली में पहुंचे तो कई अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागे। लेकिन छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में लोगों ने किसी तरह ताला तोड़ा और छत पर पहुंचे। कुछ लोग पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

मौके पर जांच करती पुलिस। जागरण दमकल की गाड़ियां पहुंचीं इस दौरान पड़ोसी भी मददगार साबित हुए। उन्होंने अपने घरों से पाइप निकालकर पानी की बौछार की और आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल विभाग को रविवार तड़के 4:13 बजे आग लगने की सूचना मिली। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।