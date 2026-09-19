दिल्ली में सजी उत्तम कुमार की सिनेमाई दुनिया, दुर्लभ पोस्टरों में दिखी महानायक के सुनहरे दौर की झलकें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुराने फिल्म पोस्टरों के रंग भले ही कुछ फीके पड़ गए हों, लेकिन उनमें दर्ज चेहरा आज भी उतना ही चमकदार है। कहीं रोमांटिक नायक की मुस्कान है तो कहीं गंभीर किरदार की गहरी आंखें। ये पोस्टर सिर्फ फिल्मों की याद नहीं दिलाते, बल्कि बंगाली सिनेमा के उस दौर को सामने लाते हैं, जब उत्तम कुमार का नाम पर्दे पर आते ही दर्शक उत्साहित हो जाते थे।

बंगाली सिनेमा के ‘महानायक’ उत्तम कुमार के जन्म शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में उनके सिनेमाई सफर की बेहतरीन यादें सजी हैं। ‘सिनेमा ऑफ उत्तम कुमार’ नाम से लगी प्रदर्शनी में फिल्म पोस्टर, लाबी कार्ड, गीतों के सिनाप्सिस और दुर्लभ सिनेमा स्मृतियों का संग्रह दर्शकों को उत्तम कुमार के दौर में ले जाते हैं।